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بسبب فيلم جنسي.. استبعاد نجم كوريا الجنوبية من كأس آسيا!

الرياضة

بسبب فيلم جنسي.. استبعاد نجم كوريا الجنوبية من كأس آسيا!
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أعلنت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الكوري الجنوبي عن استبعاد أحد نجومه عن القائمة التي تستعد للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام خلال شهري يناير وفبراير 2024 في قطر، بسبب فيلم جنسي.

وأشار اللجنة الكورية في بيان لها، إلى أن هوانج يوي جو مهاجم نورويتش سيتي تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده، بسبب قيامه بتصوير فيلم جنسي بشكل غير قانوني مع صديقته السابقة.

وأضافت اللجنة أن هوانج الذي ينفي الاتهامات الموجهة له، في انتظار تحقيق الشرطة معه، من أجل تحديد موقفه القانوني، ومن ثم سيتم حسم موقفه من المشاركة بكأس آسيا.

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ويشارك هوانج بشكل طبيعي مع فريقه نورويتش سيتي، حيث لعب أمام واتفورد وسجل هدفا، في اللقاء الذي خسره فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلق لي يون نام رئيس لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الكوري في تصريحات صحفية قائلا: "يجب على اللاعبين الوطنيين أن يتصرفوا بدرجة عالية من الأخلاق والمسؤولية، ويتم حاليا التحقيق مع هوانج كمشتبه به، فمن الصعب عليه القيام بأنشطة المنتخب العادية".

ومن جانبه علق الألماني يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية قائلا: "أتفهم الوضع تماما، وسأحترم قرار الاتحاد الكوري الجنوبي".

المصدر: goal

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