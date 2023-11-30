شقيق غارناتشو يكذب قصة ميسي

كشف روبرتو غارناتشو شقيق أليخاندرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حقيقة ما قاله النجم الإنجليزي ريو فرديناند بشأن إلغاء ليونيل ميسي متابعة جارناتشو بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان فرديناند خرج بتصريحات عبر "البودكاست" الخاص به أكد فيها على أن ميسي ألغى متابعة مواطنه غارناتشو بسبب إعجابه المستمر بالنجم رونالدو، حيث احتفل اللاعب الشاب بنفس طريق النجم البرتغالي بعد تسجيله لأجمل أهداف الموسم بضربة مزدوجة مذهلة أمام إيفرتون مطلع هذا الأسبوع.

إقرأ المزيد

ولكن روبرتو شقيق نجم مانشستر يونايتد رد على ما قاله فرديناند حيث قال: "غير صحيح، ميسي لم يتابعه، توقف عن اختلاق الأشياء فقط من أجل إثارة الكراهية، وجارناتشو يحب ويعجب بهما وأنتم تحاولون خلق المنافسة".

ورد النجم الإنجليزي المعتزل على تغريدة روبرتو شقيقة أليخاندرو قائلا: "إنها كانت سخرية يا أخي".

وتزامل غارناتشو مع رونالدو في مانشستر يونايتد، بعدما عاد كريستيانو إلى الشياطين الحمر الموسم الماضي، كما لعب بجوار ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني لمدة 16 دقيقة.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"