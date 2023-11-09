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ريال مدريد يمدد عقد نجمه فالفيردي لأمد طويل

الرياضة

ريال مدريد يمدد عقد نجمه فالفيردي لأمد طويل
AFP /CESAR MANSO
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أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم اليوم الخميس تجديد عقد نجمه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، لتحصين مستقبله داخل أسوار "سانتياغو برنابيو" خوفا من إغراءات الأندية الأخرى.

وأصدر ريال بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله عن تجديد عقد فيديريكو فالفيردي، البالغ من العمر 25 عاما، حتى 30 يونيو 2029.

انضم النجم الأوروغوياني إلى صفوف الفريق الملكي صيف عام 2016، قادما من نادي بنيارول الأوروغوياني، وبات أحد العناصر الأساسية في ريال مدريد.

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شارك فيديريكو فالفيردي في 220 مباراة بقميص ريال مدريد "الميرنغي" سجل خلالها 19 هدفا، وتوج بـ9 القاب، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية لمرتين، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الملك، إضافة إلى الفوز مرتين بالدوري الإسباني "لا ليغا" وكأس السوبر المحلي.

المصدر: "twitter/realmadrid" 

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