ريال مدريد يمدد عقد نجمه فالفيردي لأمد طويل

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم اليوم الخميس تجديد عقد نجمه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، لتحصين مستقبله داخل أسوار "سانتياغو برنابيو" خوفا من إغراءات الأندية الأخرى.

وأصدر ريال بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله عن تجديد عقد فيديريكو فالفيردي، البالغ من العمر 25 عاما، حتى 30 يونيو 2029.

انضم النجم الأوروغوياني إلى صفوف الفريق الملكي صيف عام 2016، قادما من نادي بنيارول الأوروغوياني، وبات أحد العناصر الأساسية في ريال مدريد.

🔝 @FedeeValverde 🔝

✨ 1 دوري الأبطال

🌐 2 كأس العالم للأندية

🌍 1 كأس السوبر الأوروبي

🏆 2 لاليغا

👑 1 كأس الملك

🇪🇸 2 كأس السوبر الإسباني #Valverde2029pic.twitter.com/UM5yezICs2 — ريال مدريد (@realmadridarab) November 9, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

شارك فيديريكو فالفيردي في 220 مباراة بقميص ريال مدريد "الميرنغي" سجل خلالها 19 هدفا، وتوج بـ9 القاب، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية لمرتين، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الملك، إضافة إلى الفوز مرتين بالدوري الإسباني "لا ليغا" وكأس السوبر المحلي.

المصدر: "twitter/realmadrid"