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مفاجأة.. المقاتل البرازيلي "الشرس" أوليفيرا يعلن عدم قدرته على السفر إلى الإمارات

الرياضة

مفاجأة.. المقاتل البرازيلي
AFP /JORDAN JONES
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أعلن المقاتل البرازيلي تشارلز أوليفيرا انسحابه من النزال أمام بطل اتحاد (UFC) الفنون القتالية المختلطة (MMA) في فئة الوزن الخفيف، الروسي إسلام ماخاتشيف، بسبب قطع فوق الحاجب.

وكان من المفترض أن يواجه تشارلز أوليفيرا البطل الروسي يوم 21 أكتوبر 2023، ضمن بطولة "UFC 294" التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال تشارلز أوليفيرا في مقطع فيديو نشره على صفحته عبر خاصية "الستوري" في تطبيق "إنستغرام": "لقد خرجت من المنافسة، لأنني خضعت لتسع غرز بعد آخر حصة تدريبية لي في البرازيل. لا أستطيع الطيران بمثل هذا الجرح الخطير. لست متأكدا من قدرتي على الشفاء في مثل هذا الوقت القصير وإظهار نتيجة ممتازة".

واعتذر المقاتل البرازيلي عن انسحابه من النزال: "أنا أعتذر. أتفهم أن الكثيرين يدينونني الآن، لكن لا يمكنني خوض مثل هذه المواجهة المهمة من دون أن أكون جاهزا بنسبة 100%".

مفاجأة.. المقاتل البرازيلي
instagram/charlesdobronxs

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يذكر أن تشارلز أوليفيرا سبق وأن خسر أمام إسلام ماخاتشيف في النزال الأول الذي جمعهما يوم 22 أكتوبر 2022، في العاصمة أبو ظبي أيضا.

المصدر: "russian.rt.com" 

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