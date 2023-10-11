بعد انسحاب المقاتل "الشرس" أوليفيرا..  فولكانوفسكي يتحدى إسلام ماخاتشيف

وافق المقاتل الأسترالي أليكس فولكانوفسكي على مواجهة الروسي إسلام ماخاتشيف بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في فئة الوزن الخفيف، بدلا من البرازيلي تشارلز أوليفيرا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن تشارلز أوليفيرا انسحابه من النزال الذي كان من المفترض أن يواجه فيه البطل الروسي يوم 21 أكتوبر 2023، ضمن بطولة "UFC 294" التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسبق أن تواجه المقاتلان أليكس فولكانوفسكي وإسلام ماخاتشيف، وفاز الأخير بالنقاط في النزال، الذي جمعهما يوم 22 أكتوبر 2022، في العاصمة أبو ظبي أيضا.

يذكر أن إسلام ماخاتشيف (31 عاما) حقق 24 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، أليكس فولكانوفسكي (35 عاما) حقق 26 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

المصدر: "russian.rt.com"