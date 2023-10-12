إسلام ماخاتشيف يشكر فولكانوفسكي على قبول التحدي

وجه الروسي إسلام ماخاتشيف بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، رسالة شكر للأسترالي أليكس فولكانوفسكي لموافقته على خوض النزال ضده، ضمن بطولة "UFC 294"، وإنقاذ الموقف.

وكان من المفترض أن يواجه إسلام ماخاتشيف المقاتل البرازيلي تشارلز أوليفيرا يوم 21 أكتوبر 2023، ضمن بطولة "UFC 294" التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووافق أليكس فولكانوفسكي على مواجهة المقاتل الروسي، بعد أن انسحاب تشارلز أوليفيرا، بسب إصابته بقطع عميق فوق الحاجب في آخر حصة تدريبية له في البرازيل، قبل الصعود إلى الطائرة للتوجه إلى الإمارات.

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وكتب إسلام ماخاتشيف عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، في كلمة موجهة للمقاتل الأسترالي، قائلا: "أحترمك لقبولك المواجهة في وقت قصير يا أليكس".

وفي الوقت نفسه طلب المقاتل الروسي، البالغ من العمر 31 عاما، من المقاتل الأسترالي عدم استخدام ذلك كذريعة بعد النزال الذي سيقام في 21 أكتوبر الجاري.

المصدر: "russian.rt.com"