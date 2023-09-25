مقاتل من أصول روسية يهاجر من أوروبا ويمثل دولة عربية!

قرر مقاتل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" السويدي حمزة تشيمايف، المنحدر من أصول روسية، الهجرة من الدولة الإسكندنافية، وتغيير هويته الرياضية، من خلال تمثيل دولة الإمارات.

وقال مهدي شماس، وكيل أعمال حمزة تشيمايف، في تصريحات لقناة "SVT Sport": "لقد هاجر (تشيمايف) من السويد، ولم يعد سويديا".

وكما اتضح فيما بعد، فقد حصل حمزة تشيمايف على جواز سفر إماراتي وسيمثل الآن هذا البلد في رياضة فنون القتال المختلطة "MMA"، وسيظهر تحت علم الدولة الجديدة في نزاله ضد ​​البرازيلي باولو كوستا يوم 21 أكتوبر 2023، ضمن بطولة "UFC 294" التي تستضيفها العاصمة أبو ظبي.

وأوضح شماس: "لماذا فعل هذا؟ لقد أراد الرحيل. إنه فعل ذلك منذ وقت طويل، قبل بضعة أسابيع".

ولد حمزة تشيمايف، الملقب "بالذئب"، في الأول من شهر مايو عام 1994، في قرية بجمهورية الشيشان الروسية، قضى طفولته وشبابه في روسيا، وأتقن المصارعة في جمهوريته الأصلية، بل وتنافس في المسابقات الإقليمية، وفي سن التاسعة عشرة، قرر الرياضي وعائلته السفر إلى الخارج، بحثا عن حياة أفضل، كما يلجأ الكثير من الناس في الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرهما من المناطق إلى أوروبا، ووقع الاختيار على السويد، حيث تمكنوا من الحصول على موطئ قدم هناك، والحصول على وضع اللاجئ.

لكن تشيمايف بدأ إتقان الفنون القتالية المختلطة والاحتراف بشكل جدي في هذا البلد الشمالي، لذلك لم يتفاجأ أحد من تقديمه كرياضي سويدي، ومع ذلك، لم ينس المقاتل أرضه الأصلية حتى بعد حصوله على الشهرة في "UFC". حمزة، على الرغم من أنه لاجئ رسميا، لكنه لم يكن خائفا على الإطلاق من القدوم إلى روسيا وزيارة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف. ولهذا السبب حاولت وسائل الإعلام السويدية اتهام "الذئب" بمناورات سياسية، لكن المقاتل لم ينجر ويتأثر بالاستفزازات، وكان يوضح أنه رياضي وليس سياسيا.

يمكن للمرء أن يفترض أن تشيمايف يحترم جمهوريته الأصلية فقط، وينفي أي صلة ببقية روسيا، ويشبه إلى حد كبير مقاتلا آخر في "UFC"، وهو محمد موكاييف، الذي يطلق على نفسه اسم داغستاني، لكنه يكرر باستمرار أنه لا ينبغي ذكر روسيا بجوار اسمه، كونه يمثل بريطانيا، ولكن هذا ليس هو الحال مع "الذئب".

لدى حمزة تشيمايف الكثير من المعجبين في روسيا، لكن لا يعتبره الجميع حقا واحدا منهم، لأنه كان معروفا على الساحة الدولية على وجه التحديد كممثل للسويد. كما كان يفضل البطل الروسي السابق الشهير حبيب نورمحمدوف نفسه عدم الدخول بالعلم الروسي إلى القفص، ولكن في جميع بطولات "UFC" وفي جميع التصنيفات كان يدرج اسمه كممثل لروسيا.

وصرح حمزة تشيمايف في مقابلة مع إحدى القنوات على موقع يوتيوب: "يمكنك القول أنني أمثل روسيا. لأن كل شيشاني يتجول بجواز سفر روسي. السكان في روسيا من جميع الإثنيات يحملون جواز سفر واحد. يمكننا أن نقول إن الجميع روس".

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وقرر تشيمايف الآن، تغيير هويته الرياضية، ورغم تصريحه بأنه يمثل روسيا، إلا أنه اختار تمثيل الإمارات في بطولات الفنون القتالية المختلطة "MMA".

ومن المثير للاهتمام، بالطبع، أنه في غضون أسابيع قليلة يمكن لأي شخص الحصول على جواز سفر إماراتي، ولكن في حالة وجود مقاتل رفيع المستوى، فلا ينبغي للمرء أن يتفاجأ.

على أي حال، فإن حمزة تشيمايف ليس غريبا على الإمارات، فمن أصل 12 نزالا، خاض أربعة منها في هذا البلد، بينما شارك في مواجهتين فقط في السويد ضمن البطولات الرسمية، وكان ذلك في بداية مسيرته الاحترافية، حيث لم يكن يعرفه إلا القليل من الناس.

ويشهد الشرق الأوسط في الوقت الحالي طفرة رياضية، فإذا كانت السعودية مهووسة بكرة القدم، فإن الإمارات تستضيف بشكل منتظم بطولات "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وأصبحت أبو ظبي منافسة حقيقية لمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

المصدر: "news.sportbox.ru"