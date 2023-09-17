"الرصاصة" ترفع راية النصر.. ولكن النتيجة صادمة (فيديو)

فشلت بطلة العالم السابقة لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في فئة وزن "الذبابة" فالنتينا شيفتشينكو في الثأر من المقاتلة المكسيكية أليكسا غراسو، واستعادة حزامها.

شهدت المواجهة ندية كبيرة بين المقاتلتين خلال الجولات الخمس للنزال الرئيس لبطولة "UFC Fight Night 227"، صباح اليوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وبالتالي اختلف آراء الحكام، وجاءت النتيجة كل التالي: (48-47، 47-48، 47-47).

وصرحت فالنتينا شيفتشينكو، الملقبة بـ"الرصاصة" وتحمل ثلاث جنسية ثلا دول (روسيا، قرغيزستان، بيرو)، بعد النزال، قائلة: "أعتقد أن النتيجة 3-2 لصالحي. ولكن يبدو أن الحكام شعروا بالضغط بسبب عيد استقلال المكسيك، لذلك أعطوا جولة أخرى للمكسيكية. كنت أتوقع معركة شرسة، وهذا ما حصلت عليه. لقد خضنا حربا. تقدمة إلى الأمام حتى النهائية، وأعتقد أنني فعلت بما فيه الكفاية. كمنت سأفوز في مواجهة عادلة".

يذكر أن المقاتلة المكسيكية جردت فالنتينا شيفتشينكو من لقب بطلة العالم لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في فئة وزن "الذبابة"، بعد أن أجبرتها على الاستسلام خلال الجولة الرابعة للنزال الأول، الذي جمعهما يوم 11 يونيو 2022، في مدينة لاس فيغاس أيضا.

وتعادلت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 35 عاما، لأول مرة في مسيرتها الاحترافية، مقابل 23 انتصارا، و4 هزائم حتى الآن.

كما أن هذا التعادل هو الأول للبطلة أليكسا غراسو (30 عاما) خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا وثلاث هزائم.

المصدر: RT