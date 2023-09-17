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مكسيكي ينقض على مقاتل أمريكي ويخنقه بحركة "أناكوندا".. فيديو

الرياضة

مكسيكي ينقض على مقاتل أمريكي ويخنقه بحركة
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أجبر المكسيكي دانيال زيلهوبر متحديه الأمريكي كريستوس ياغوس على الاستسلام في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC Fight Night 227" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وقد انقض دانيال زيلهوبر على المقاتل الأمريكي في منتصف الجولة الثانية للنزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وأجبره على الاستسلام بخنقه بحركة "أناكوندا".

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وحقق دانيال زيلهوبر (24 عاما) انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

بينما تعرض كريستوس ياغوس (33 عاما) للهزيمة الـ11 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 20 انتصارا.

المصدر: RT 

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