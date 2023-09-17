مقاتل روسي يطيح بأمريكي بضربة قاضية وينال 50 ألف دولار مكافأة إضافية (فيديو)

فاز المقاتل الروسي رومان كوبيلوف على متحديه الأمريكي جوش فريمد في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC Fight Night 227" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط كوبيلوف متحديه الأمريكي بالضربة القاضية بلكمة قوية في منطقة الكبد، قبل نهاية الجولة الثانية للنزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

KOPYLOV STRIKES AGAIN! 💥



💢 Roman Kopylov notches yet ANOTHER finish to keep rolling at 185lbs! #NocheUFCpic.twitter.com/7yNpcL4eQR — UFC Europe (@UFCEurope) September 17, 2023

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وحقق رومان كوبيلوف (32 عاما) انتصاره الثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما نعرض جوش فريمد (29 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: RT