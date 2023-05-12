السوري عمر السومة يكشف قراره بشأن العودة من العربي القطري إلى الأهلي السعودي

أكد الدولي السوري، عمر السومة، مهاجم نادي العربي القطري على سبيل الإعارة، أنه سيعود إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، لأنه يحترم عقده مع الأخير.

وقال السومة في رد على سؤال حول عودته إلى الأهلي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة العربي القطري مع السد في نهائي كأس أمير قطر: "لم أكن أريد التحدث بهذا الأمر لأن كل تركيزي مع العربي خاصة في نهائي الكأس".

وأضاف: "لكن لدي عقد مع نادي الأهلي ولا يزال ساريا لمدة سنة وأنا أحترم عقدي وسأعود إلى نادي الأهلي".

وانضم السومة إلى صفوف نادي العربي القطري، على سبيل الإعارة، قادما من أهلي جدة بعد هبوط الفريق السعودي إلى دوري الدرجة الثانية.

واحتل عمر السومة المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري نجوم قطر برصيد 19 هدفا متأخرا بفارق 3 أهداف عن الكيني مايكل أولونغا مهاجم نادي الدحيل بطل الدوري، كما اكتفى نادي العربي بالمركز الثاني أيضا في الدوري.

بينما نجح نادي الأهلي في العودة إلى دوري الأضواء "روسن" السعودي للمحترفين، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني.

وسيخوض عمر السومة مع ناديه العربي المباراة النهائية لمسابقة كأس أمير قطر، ضد نادي السد، اليوم الجمعة، على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.

المصدر: وكالات