عمر السومة ينتزع عرش الهداف التاريخي لقارة آسيا من الأسطورة ماجد عبد الله (فيديو)

خرج الدولي السوري عمر السومة بإنجاز تاريخي بعد أن قاد فريقه العربي للتتويج بكأس أمير قطر، على حساب نادي السد، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

وأحرز عمر السومة هدفين للعربي، الأول والثالث، عند الدقيقتين (62، و90) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.

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عمر السومة أصبح أعدم هداف في تاريخ قارة أسيا بواقع 302 هدف 🤯 pic.twitter.com/AYpa8BK0af — Screen Mix (@ScreenMix) May 12, 2023

ورفع المهاجم السوري رصيده إلى 302 هدفين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، لينفرد بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ القارة الآسيوية، متجاوزا أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، ماجد عبد الله (301 هدف).

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يذكر أن عمر السومة انضم إلى صفوف العربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة، بعد هبوطه "الراقي" لدوري الدرجة الأولى "يلو" لأول مرة في تاريخه.

وأكد المهاجم السوري أنه سيعود إلى صفوف نادي الأهلي العائد إلى دوري الأضواء "روسن" السعودي للمحترفين.

واحتل عمر السومة (34 عاما) المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري نجوم قطر برصيد 19 هدفا متأخرا بفارق 3 أهداف عن الكيني مايكل أولونغا مهاجم نادي الدحيل بطل الدوري، كما اكتفى نادي العربي بالمركز الثاني أيضا في الدوري.

المصدر: وكالات