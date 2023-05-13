عمر السومة يعلق على مجموعة سوريا بعد قرعة كأس آسيا

علق نجم المنتخب السوري عمر السومة على نتيجة قرعة كأس آسيا 2024 التي جرى سحبها في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن مجموعة قوية "لنسور قاسيون".

وأوقعت القرعة المنتخب السوري في مجموعة "الموت" الثانية، إلى جانب كل من أستراليا، أوزبكستان، والهند.

ونشر عمر السومة صورة له عبر خاصية "ستوري" لحسابه في تطبيق "إنستغرام"، وكتب عليها قرعة كأس أمم آسيا المقرر إقامتها في قطر من 12 يناير وإلى 10 فبراير 2024، ووجود المنتخب السوري في المجموعة (B) متمنيا التوفيق وطالبا الدعم من مشجعيه.

instagram/somah

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يذكر أن عمر السومة قاد نادي العربي للفوز بلقب بطل كأس أمير قطر، على حساب نادي السد، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

وأحرز عمر السومة، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي، هدفين للفريق القطري، الأول والثالث، عند الدقيقتين (62، و90)، وتخللهما هدف زميله حامد إسماعيل سجله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.

ورفع نادي العربي كأس أمير قطر بعد انتظار طويل دام 30 عاما، لأول مرة منذ عام 1993، وللمرة التاسعة في تاريخه.

المصدر: وكالات