شاهد.. الهدف "الذهبي" للسوري عمر السومة الذي طال انتظاره 30 سنة تحت أنظار أمير قطر
توج نادي العربي بلقب بطل كأس أمير قطر، على حساب نادي السد، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.
ويدين نادي العربي بالفضل في انتصاره التاريخي لنجمه السوري عمر السومة الذي أحرز هدفين له، الأول والثالث، عند الدقيقتين (62، و90)، وتخللهما هدف زميله حامد إسماعيل سجله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.
📺 |#أغلى_الكؤوس— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 12, 2023
الدقيقة 62 .. عمر السومة لاعب #العربي تقدم بالهدف الأول أمام #السد#كأس_الأمير 2023 🔳 #السد_العربي 🔳 #قنوات_الكاسpic.twitter.com/Yw40vGgiXU
هدف .. #العربي يتقدم 2-0 على #السد عن طريق حامد إسماعيل الدقيقة 90#كأس_الأمير#السد#العربي#قنوات_الكاسpic.twitter.com/Ra4YJI3TKV— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 12, 2023
عمر السومة يكتب النهاية السعيدة للعرباوية #العربي يتقدم 3-0 على #السد عن طريق عمر السومة #كأس_الأمير#السد#العربي#قنوات_الكاسpic.twitter.com/gUD2mN8NBL— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 12, 2023
ورفع نادي العربي كأس أمير قطر بعد انتظار طويل دام 30 عاما لأول مرة منذ عام 1993، وللمرة التاسعة في تاريخه، مبتعد بفارق لقبين عن نادي الغرافة صاحب المركز الثالث.
بينما يحمل نادي السد الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطل الكأس، آخرها عام 2021.
يذكر نادي الأهلي القطري فاز بلقب النسخة الأولى من مسابقة الكأس في عام 1972 على حِساب فريق الريان، بفوزه عليه (6-1) في المباراة نهائية.
المصدر: وكالات