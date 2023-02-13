اتهام المقاتل الروسي إسلام "بالغش والخداع" في أستراليا

وجه النيوزيلندي دان هوكر المشارك في اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) اتهامات للمقاتل الروسي إسلام ماخاتشيف "بالخداع"، قبل مواجهة متحديه الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي.

وكتب هوكر عبر منصات التواصل الاجتماعي: "يعتقد أنه يستطيع السفر إلى أستراليا، وتوظيف ممرضة لوضع حقنة وريدية ولن نعرف أحد بذلك. أثبت أن الأمر ليس كذلك. أنا على استعداد للمراهنة على أنك لا تستطيع ذلك".

وأضاف المقاتل النيوزيلندي في منشور لاحق، أن الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (USADA) لا تفعل شيئا، وأنه "إذا لم يغش، فلن يفوز".

وردا على سؤال توضيحي عمن كان يتحدث، أجاب هوكر أن الأمر يتعلق بماخاتشيف.

ولم يحدد دان هوكر من أين حصل على المعلومات أو ما إذا كان لديه دليل.

ووفقا للاتحاد (UFC) فإن الإماهة "علاج التجفيف عن طريق حقنة في الوريد" قبيل النزال محظورة منذ عام 2015، ويمكن فرض عقوبة الإيقاف على المقاتل لمدة تصل إلى عامين بسبب ذلك. ومع ذلك، وحتى الآن تم إيقاف المقاتل باولو كوستا، الذي اعترف بنفسه مرتين بهذه الانتهاك في عام 2017، لمدة ستة أشهر فقط بأثر رجعي.

لم يعلق اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أو الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (USADA) على تصريحات هوكر، وذلك وفقا لموقع "TalkSport".

وتمكن إسلام ماخاتشيف من الفوز بصعوبة على أليكس فولكانوفسكي بالنقاط، بنتيجة (48-47، 48-47، 49-46) في النزال الذي جمعهما أمس الأحد، بأستراليا، ضمن بطولة UFC 284.

ودافع إسلام ماخاتشيف (31 عاما) بذلك ولأول مرة عن لقب بطل (UFC) للوزن الخفيف، محققا انتصاره الرابع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

وفي وقت سابق، أفيد بأن ماخاتشيف وفولكانوفسكي لا يعارضان خوض نزال ثأري.

في المقابل، تعرض أليكس فولكانوفسكي (34 عاما) للهزيمة الثانية، خلال مسيرته الاحترافية، مقابل حقق 25 انتصارا حتى الآن.

المصدر: "russian.rt.com"