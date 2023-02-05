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نهاية حزينة "للإمبراطور الروسي الأخير" في أمريكا (فيديو)

الرياضة

نهاية حزينة
Globallookpress Matt Davies
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تعرض المقاتل الروسي الشهير، فيودور يميليانينكو، لخسارة ثقيلة في نزاله الأخير فجر اليوم الأحد، بالولايات المتحدة، ضمن بطولة "بيلاتور - Bellator 290" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وسقط فيودور يمليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير"، بالضربة القاضية أمام غريمه الأمريكي رايان بيدر، في الجولة الأولى للنزال "الثأري" الثاني بينهما، في ميدان "The Forum" بمدينة إنغليووود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان المقاتل الروسي قد سقط بالضربة القاضية أمام غريمه الأمريكي في المواجهة الأولى بينهما أيضا، في أواخر شهر يناير 2019، في الميدان نفسه، والتي انتظرها الملايين من عشاق الفنون القتالية المختلطة (MMA) طويلا، ولكنها انتهت في غضون 35 ثانية فقط، بعد أن وجه بيدر لكمة قوية "قاضية" بيسراه أسقط منافسه "الإمبراطور الروسي الأخير" على الحلبة وتابعها بأخرى بقبضته اليمنى، قبل أن يوقف الحكم النزال.

وبعد النزال أعلن فيودور يمليانينكو اعتزاله رسميا وحظي بحفاوة كبيرة من قبل الكثير من منافسيه القدامى الذين حضروا النزال، ودخلوا القفص لمصافحته في مواجهته الوداعية، في مشهد مؤثر.

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ومني فيودور يمليانينكو (46 عاما) بالهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية الحافلة، التي حقق فيها 40 انتصارا، وانتهى نزال من دون احتساب نتيجة.

في المقابل، حقق رايان بيدر (39 عاما) انتصاره الحادي والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم، وانتهى نزال واحد أيضا من دون احتساب النتيجة.

المصدر: RT 

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