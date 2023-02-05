نهاية حزينة "للإمبراطور الروسي الأخير" في أمريكا (فيديو)

تعرض المقاتل الروسي الشهير، فيودور يميليانينكو، لخسارة ثقيلة في نزاله الأخير فجر اليوم الأحد، بالولايات المتحدة، ضمن بطولة "بيلاتور - Bellator 290" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وسقط فيودور يمليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير"، بالضربة القاضية أمام غريمه الأمريكي رايان بيدر، في الجولة الأولى للنزال "الثأري" الثاني بينهما، في ميدان "The Forum" بمدينة إنغليووود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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Heavyweight Champion @RyanBader becomes the first man ever to defeat Fedor twice.



📺 #Bellator290 | 𝑪𝑩𝑺 & 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕+ | LIVE NOW pic.twitter.com/Ui7BUBE0L6 — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 5, 2023

Legends never die, no matter what ❤️



What an incredible career Fedor has had.



📺 #Bellator290 | 𝑪𝑩𝑺 & 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕+ | LIVE NOW pic.twitter.com/oyPhFcAoph — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 5, 2023

وكان المقاتل الروسي قد سقط بالضربة القاضية أمام غريمه الأمريكي في المواجهة الأولى بينهما أيضا، في أواخر شهر يناير 2019، في الميدان نفسه، والتي انتظرها الملايين من عشاق الفنون القتالية المختلطة (MMA) طويلا، ولكنها انتهت في غضون 35 ثانية فقط، بعد أن وجه بيدر لكمة قوية "قاضية" بيسراه أسقط منافسه "الإمبراطور الروسي الأخير" على الحلبة وتابعها بأخرى بقبضته اليمنى، قبل أن يوقف الحكم النزال.

W O W 💥 😮



In just 35 seconds, Ryan Bader knocks out Fedor Emelianenko to become the Bellator heavyweight champion.#Bellator214pic.twitter.com/ELRnNUxI1Z — SBOBET (@SBOBET) January 27, 2019

وبعد النزال أعلن فيودور يمليانينكو اعتزاله رسميا وحظي بحفاوة كبيرة من قبل الكثير من منافسيه القدامى الذين حضروا النزال، ودخلوا القفص لمصافحته في مواجهته الوداعية، في مشهد مؤثر.

"He put this sport on his back. That is a LEGEND right there."



Ryan Bader honors Fedor Emelianenko following his final fight👏 @BellatorMMApic.twitter.com/NKR85XnSHZ — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) February 5, 2023

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ومني فيودور يمليانينكو (46 عاما) بالهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية الحافلة، التي حقق فيها 40 انتصارا، وانتهى نزال من دون احتساب نتيجة.

في المقابل، حقق رايان بيدر (39 عاما) انتصاره الحادي والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم، وانتهى نزال واحد أيضا من دون احتساب النتيجة.

المصدر: RT