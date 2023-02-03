أسطورة الملاكمة الروسي تسزيو يتوقع نتيجة المواجهة الأوكرانية البريطانية

رجح بطل العالم المطلق السابق للملاكمة الروسي، قسطنطين تسزيو، كفة البريطاني تايسون فيوري على نظيره الأوكراني في النزال المرتقب بين بطلي العالم للوزن الثقيل.

وينتظر عشاق الفن النبيل بفارغ الصبر النزال المرتقب على لقب بطل العالم المطلق للوزن الثقيل، يوم 29 أبريل 2023، بين كل من تايسون فيوري حامل حزام (WBC) وألكسندر أوسيك حامل أحزمة بطل العالم (WBA، وIBF، وWBO).

ونقل موقع "Sport24" عن قسطنطين تسزيو، قوله: " "لم أر هذه المعلومات بعد، ولكن يمكنني القول على وجه اليقين أنه سيكون من الممتع للغاية بالنسبة لي مشاهد هذه المواجهة، ستكون المواجهة متكافئة، ولكن بالنسبة لي شخصيا، فإن فيوري هو المرشح للفوز".

يذكر أن تايسون فيوري، البالغ من العمر 34 عاما، احتفظ بلقب بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، بفوزه على مواطنه ديريك تشيسورا بالضربة الفنية القاضية في الجولة العاشرة للنزال الذي جمعهما يوم السبت 4 ديسمبر 2022، بالعاصمة لندن.

Tyson Fury is still the baddest man on the planet



pic.twitter.com/BHvuwEbNL4 — Action Network (@ActionNetworkHQ) December 4, 2022

ونجح فيوري، الذي تراجع عن اعتزاله قبل أشهر، في الفوز على تشيسورا (38 عاما) للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بعد عامي 2011 و2014، محققا انتصاره الـ33 منها 24 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد فقط، وسجل خال من الهزائم.

بينما احتفظ ألكسندر أوسيك بلقب بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، إثر فوزه على متحديه البريطاني أنتوني جوشوا في النزال الذي جمعهما مساء السبت 21 أغسطس 2022، بمدينة جدة السعودية.

وتمكن البطل الأوكراني من الفوز على جوشوا بالنقاط في النزال "الثأري" الثاني بينهما، ليحتفظ بألقاب بطل العالم للوزن الثقيل وفقا للمنظمات التالية: (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)

تربع أوسيك على عرش الوزن الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90.71 كغم)، بعد أن أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل بذلك أحزمة بطل العالم للوزن الثقيل (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)، بالإضافة إلى فوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

وحقق ألكسندر أوسيك (35 عاما) انتصاره العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، 13 منها بالضربة القاضية، من دون تذوق طعم أي هزيمة.

المصدر: "russian.rt.com"