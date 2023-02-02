بطل العالم للملاكمة تايسون فيوري يهدد شقيقه بالبقاء في السعودية لتدريب رونالدو

هدد بطل العالم للملاكمة البريطاني تايسون فيوري، شقيقه تومي بالبقاء في السعودية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، إن خسر أمام جاك باول في النزال بينهما يوم 26 فبراير الجاري، بالرياض.

وحفز تايسون شقيقه على عدم الخسارة أمام متحديه الممثل والمدون الأمريكي جاك بأول، مازحا: "قولت لتومي إن خسرت فستبقى في السعودية وستصبح مدربا شخصيا لكريستيانو رونالدو وقد وافق. عليه أن ينفق ثمن خسارته في شقة جميلة بالسعودية والاعتناء بروني".

وكان كريستيانو رونالدو قائد البرتغال والهداف التاريخي لريال مدريد قد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه مانشستر يونايتد، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" مع منتخب بلاده الذي ودع المونديال على يد المغرب من الدور ربع النهائي.

وانضم رونالدو (37 عاما) إلى صفوف نادي النصر السعودي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، حتى صيف عام 2025، براتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.

يذكر أن تايسون فيوري، البالغ من العمر 34 عاما، احتفظ بلقب بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، بفوزه على مواطنه ديريك تشيسورا بالضربة الفنية القاضية في الجولة العاشرة للنزال الذي جمعهما يوم السبت 4 ديسمبر 2022، بالعاصمة لندن.

Tyson Fury is still the baddest man on the planet



pic.twitter.com/BHvuwEbNL4 — Action Network (@ActionNetworkHQ) December 4, 2022

ونجح فيوري، الذي عاد عن اعتزاله قبل أشهر، في الفوز على تشيسورا (38 عاما) للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بعد عامي 2011 و2014، محققا انتصاره الـ33 منها 24 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد فقط، وسجل خال من الهزائم.

أما تومي فيوري فيبلغ من العمر 23 عاما، وحقق 8 انتصارات متتالية حتى الآن في مسيرته من دون أي هزيمة.

في حين حقق جيك بول (26 عاما)، الذي اكتسب شهرة وشعبية على موقع "YouTube"، وبعدها سار على خطى شقيقه الممثل والمدون، لوجان بول، وبدأ بتنظيم نزالات استعراضية، حقق 6 انتصارات متتالية حتى الآن على حلبات الملاكمة من دون أي هزيمة.

المصدر: "goal.com"