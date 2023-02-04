النزال الأخير "للإمبراطور الروسي الأخير".. مواجهة روسية أمريكية "ثأرية".. فيديو

يخوض المقاتل الروسي الشهير، فيودور يميليانينكو، نزاله الأخير فجر غد الأحد، بالولايات المتحدة، وذلك ضمن بطولة "بيلاتور - Bellator 290" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وسيواجه فيودور يمليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير"، غريمه الأمريكي رايان بيدر، في النزال "الثأري" الثاني بينهما، في ميدان "The Forum" بمدينة إنغليووود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد خسارته في الأول بالضربة القاضية في أواخر شهر يناير 2019، في الميدان نفسه.

وكان المقاتل الأمريكي قد أسقط متحديه فيودور يمليانينكو بالضربة القاضية، في المواجهة الأولى بينهما، التي انتظرها الملايين من عشاق الفنون القتالية المختلطة (MMA) طويلا، في غضون 35 ثانية فقط، بعد أن وجه لكمة قوية "قاضية" بيسراه أسقط منافسه "الإمبراطور الروسي الأخير" على الحلبة وتابعها بأخرى بقبضته اليمنى، قبل أن يوقف الحكم النزال.

ودخل رايان بيدر تاريخ منظمة "Bellator" كأول مقاتل يحمل لقب البطل لوزنين مختلفين في آن واحد.

وجرت عملية الوزن بين المقاتلين يوم أمس الجمعة، وأظهر فيودور يمليانينكو وزنا قدره (107.14) كغم، بينما بلغ وزن المقاتل الأمريكي (106.32) كغم.

Fedor Emelianenko will fight for the final time, taking on Bellator heavyweight champion Ryan Bader in the #Bellator290 main event 🏆 pic.twitter.com/bV4U1DweBz — MMAFighting.com (@MMAFighting) February 3, 2023

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وحقق فيودور يمليانينكو (46 عاما)، 40 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 6 هزائم، بينما انتهى نزال من دون احتساب نتيجة.

في المقابل، حقق رايان بيدر (39 عاما) 30 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم، وانتهى نزال واحد أيضا من دون احتساب النتيجة.

المصدر: "championat.com"