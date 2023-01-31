إسلام يكشف دور حبيب في التحضير لمواجهة المقاتل فولكانوفسكي

ينتظر عشاق الفنون القتالية المختلطة MMA بفارغ الصبر النزال المرتقب بين الروسي إسلام ماخاتشيف، والأسترالي أليكس فولكانوفسكي يوم الأحد 12 فبراير 2023 بأستراليا، ضمن بطولة UFC 284.

وقال إسلام ماخاتشيف بطل (UFC) للوزن الخفيف، ردا على سؤال ما إذا كان سيبقى على اتصال مع مواطنه حبيب نورمحمدوف أثناء النزال: "ربما سيكون من الصعب التواصل أثناء المواجهة. ولكننا نتواصل كل يوم تقريبا. اليوم كانت هناك حصة تدريبية، وأرسل خافيير (المدرب) مقطع فيديو له (لحبيب)، قام بتصحيح شيء ما"، وذلك وفقا لما نقلته قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية.

يذكر أن إسلام ماخاتشيف (31 عاما) حقق 23 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، حقق أليكس فولكانوفسكي (34 عاما) حقق 25 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة أيضا.

المصدر: "russian.rt.com"