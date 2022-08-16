كلوب تعليقا على "نطحة الوحش": لدينا الآن الوقت لإخباره

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه كان يعتزم تحذير مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز من إمكانية تعرضه للطرد، خلال مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس، أمس الاثنين.

وتعرض مهاجم "الريدز" الجديد الأوروغوياني داروين نونيز "الوحش"، للطرد في الدقيقة 57 بعد توجيه نطحة برأسه للدنماركي يواكيم أندرسن مدافع فريق كريستال بالاس.

وأنقذ المهاجم الكولومبي لويس دياز فريق ليفربول من الهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس (1-1) في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله هدف التعادل له بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مجهود فردي كبير عند الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

وقال كلوب في تصريحات صحفية، بعد المباراة: "تأخرنا 0-1 بين الشوطين، ولكن كان لدينا شعور إيجابي، وكنا نعلم أننا يمكن أن نقلب المباراة".

وأضاف: "أردنا أن نكون أكثر ذكاء، ولكن تم طرد داروين نونيز في وقت مبكر جدا في الشوط الثاني، من الواضح أن هذا ليس رائعا جدا ، ليس جيدا".

وعن حالة الطرد، قال كلوب: "كنت أود أن أخبره (داروين نونيز) قبل البطاقة الحمراء أن هذا يمكن أن يحدث، الآن لدينا 3 مباريات بدونه، ولدينا الوقت لإخباره بذلك".

وأشار المدرب الألماني إلى أن: "رد فعل الفريق كان رائعا للغاية، لقد سجلنا هدفا بعد 4 دقائق، وكانت الجماهير موجودة بشكل قوي".

وواصل: "ألقى اللاعبون قلوبهم على أرض الملعب، ولا توجد خيبة أمل بعد المباراة، لأن اللاعبين أظهروا أنهم حقا يرغبون في الفوز".

وأتم كلوب تصريحاته، قائلا: "عدنا بعد 4 دقائق بـ10 لاعبين فقط، بذل اللاعبون كل هذا الجهد، شعوري الحقيقي الآن هو أنني أشعر بالفخر".

وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل الثاني في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، بعد الأول أمام مضيفه فولهام (2-2) يوم السبت 6 أغسطس الجاري، في الجولة الافتتاحية للدوري، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات