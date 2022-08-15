"نطحة الوحش".. مهاجم ليفربول يتعرض للطرد (فيديو)

تعرض فريق ليفربول لضربتين موجعتين خلال مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس، مساء يوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وتلقت شباك ليفربول هدفا في الشوط الأول أحرزه "الفيل" الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة 32 بعد انفراده بحارس المرمى البرازيلي أليسون.

ومن ثم تعرض مهاجم "الريدز" الجديد "الوحش" الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 75 بعد توجيه نطحة برأسه للدنماركي يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس.

Darwin Nunez s’est inspiré de @DMcIntyreWWE pour son Glasgow Kiss. Enfin Liverpool Kiss #LIVCRYpic.twitter.com/GmcFTGqCzR — Bernard Colas (@BernardCls) August 15, 2022

وتعد هذه المباراة الأولى لداروين نونيز على ملعب "أنفيلد"، بقميص ليفربول، بعد انتقاله إلى صفوف "الريدز" هذا الصيف، قادما من بنفيكا البرتغالي، ليتأكد غيابه عن مباراة الجولة الثالثة، أمام مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد".

وانتشر سريعا فيديو ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد إلى الأذهان "نطحة" النجم الفرنسي السابق، زين الدين زيدان، التي قام بها في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في ألمانيا.

Darwin Nuñez thought he was Zidane 😂 pic.twitter.com/9xFE9FXHxi — Whistle FC (@WhistleFC) August 15, 2022

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وتعرض زين الدين زيدان للطرد مباشرة من بعد أن قام بتوجيه ضربة برأسه للمدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي، ما جعل الحكم يشهر بوجه أسطورة منتخب فرنسا السابق الورقة الحمراء مباشرة، ما تسبب بخسارة منتخب "الديوك" للقب العالمي.

المصدر: RT