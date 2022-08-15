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شاهد.. دياز ينقذ ليفربول من الهزيمة بهدف عالمي

الرياضة

شاهد.. دياز ينقذ ليفربول من الهزيمة بهدف عالمي
AP Jon Super
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أنقذ المهاجم الكولومبي لويس دياز فريق ليفربول من الهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس (1-1) مساء يوم الاثنين، في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووجد ليفربول نفسه متأخرا في من زمن الشوط الأول، بهدف سجله المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة 32.

وتلقى "الريدز" ضربة موجعة أخرى بطرد مهاجمه الجديد الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 75 بعد توجيه نطحة برأسه للدنماركي يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس.

وأنقذ لويس دياز ليفربول من الهزيمة بهدف رائع سجله بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مجهود فردي كبير عند الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

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وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل الثاني في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، بعد الأول أمام مضيفه فولهام (2-2) يوم السبت 6 أغسطس الجاري، في الجولة الافتتاحية للدوري، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT

  

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