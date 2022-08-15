ليفربول يتعثر بسبب "نطحة الوحش"

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه كريستال بالاس (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ "الفيل" الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس أصحاب الأرض بهدف سجله في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم تلقى ليفربول ضربة موجعة أخرى بطرد مهاجمه الجديد "الوحش" الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 75 بعد توجيه نطحة برأسه للدنماركي يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس.

وأنقذ المهاجم الكولومبي لويس دياز "الريدز" من الهزيمة بهدف رائع سجله بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وهي الثانية له في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، بعد تعادله في المباراة الافتتاحية أمام مضيفه فولهام بهدفين متتاليين، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما حصد كريستال بالاس أول نقطة له، بعد هزيمته في عقر داره أمام جاره أرسنال (0-2) في مباراة "الديربي" التي جمعتهما يوم الجمعة 5 أغسطس الحالي، على ملعب "سيلهرست بارك - Selhurst Park" بالعاصمة لندن، في الجولة الافتتاحية "للموسم الجديد "للبريمير ليغ"، وتقدم غلى المركز السادس عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT