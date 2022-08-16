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بسبب "نطحة الوحش" .. لاعب يتلقى تهديدات بالقتل (فيديو)

الرياضة

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AP Jon Super
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كشف الدنماركي يواكيم أندرسن مدافع فريق كريستال بالاس، أنه تلقى تهديدات بالقتل له ولأسرته، على خلفية طرد الأورغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول، خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين.

وتعرض مهاجم ليفربول الجديد داروين نونيز "الوحش"، للطرد في الدقيقة 57 بعد توجيه نطحة برأسه ليواكيم أندرسن خلال المباراة التي جمعت الفريقين، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل (1-1) على ملعب "أنفيلد".

وقال أندرسن الذي نشر عبر خاصية "ستوري" في تطبيق "إنستغرام" بعض صور الرسائل التي تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل: "أفهم أنكم تشجعون فريقا، لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الإنترنت".

وأضاف: "أتمنى أن يقوم موقع إنستغرام ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشيء حيال هذا الأمر الخطير للغاية".

وسيتعرض داروين نونيز لعقوبة بالإيقاف لثلاث مباريات، بسبب الطرد.

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"نطحة الوحش".. مهاجم ليفربول يتعرض للطرد (فيديو)

وصرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الذي يعاني حاليا من نقص في خط الجهوم بسبب إصابة البرازيلي روبرتو فيرمينو والبرتغالي ديوغو جوتا، قائلا: "كنت أود أن أخبره (داروين نونيز) قبل البطاقة الحمراء أن هذا يمكن أن يحدث، الآن لدينا 3 مباريات بدونه، ولدينا الوقت لإخباره بذلك".

المصدر: وكالات 

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