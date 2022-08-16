تصرف غبي.. مدافع كريستال بالاس يكشف سبب تعرضه لـ"نطحة الرأس" من قبل مهاجم ليفربول (فيديو)

كشف الدنماركي يواكيم أندرسن مدافع فريق كريستال بالاس، سبب غضب الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم ليفربول، منه قبل الطرد في مباراة الفريقين يوم أمس الاثنين، ضمن الدوري الإنجليزي.

وتلقى داروين نونيز البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد توجيه نطحة برأسه للمدافع يواكيم أندرسن خلال المباراة التي جمعت ليفربول وضيفه كريستال بالاس، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل (1-1) على ملعب "أنفيلد".

A masterclass performance by Joachim Andersen on how to frustrate Darwin Núñez 😎



Show this video to all the Black Stars defenders.#CitiSportspic.twitter.com/grVQiJl5xq — Citi Sports (@CitiSportsGHA) August 16, 2022

وقال يواكيم أندرسن في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، عن سبب غضب نونيز: "طوال المباراة كنت بالقرب منه، أزعجته كثيرا وقدمت أداء جيدا أمامه، أعتقد أن هذا هو سبب غضبه مني".

وأضاف الدنماركي: "ضربني أول مرة عند إحدى الكرات العرضية، قلت له إنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، كنت غاضبا منه، ثم فعل ذلك مرة أخرى وهو بالنسبة لي تصرف غبي حقا، لذا فهي بطاقة حمراء مستحقة".

Joachim Andersen on Darwin Nunez:



"The whole game I sat really close to him, I annoyed him a lot and did well against him. I think that’s why he was angry with me." #lfc [evening standard] pic.twitter.com/lFP48yZzHU — Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 16, 2022

كما كشف يواكيم أندرسن أنه تلقى تهديدات بالقتل له ولأسرته، على خلفية طرد مهاجم ليفربول.

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وسيغيب نونيز عن مباريات "ليفربول" الثلاث المقبلة أمام كل من مانشستر يونايتد، وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

وكان داروين نونيز (23 عاما) قد انتقل إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من بنفيكا البرتغالي، وكانت مباراة الأمس هي أول ظهور له على ملعب "أنفيلد" وأمام جماهير "الريدز".

المصدر: وكالات