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تصرف غبي.. مدافع كريستال بالاس يكشف سبب تعرضه لـ"نطحة الرأس" من قبل مهاجم ليفربول (فيديو)

الرياضة

تصرف غبي.. مدافع كريستال بالاس يكشف سبب تعرضه لـ
AP Jon Super
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كشف الدنماركي يواكيم أندرسن مدافع فريق كريستال بالاس، سبب غضب الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم ليفربول، منه قبل الطرد في مباراة الفريقين يوم أمس الاثنين، ضمن الدوري الإنجليزي.

وتلقى داروين نونيز البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد توجيه نطحة برأسه للمدافع يواكيم أندرسن خلال المباراة التي جمعت ليفربول وضيفه كريستال بالاس، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل (1-1) على ملعب "أنفيلد".

وقال يواكيم أندرسن في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، عن سبب غضب نونيز: "طوال المباراة كنت بالقرب منه، أزعجته كثيرا وقدمت أداء جيدا أمامه، أعتقد أن هذا هو سبب غضبه مني".

وأضاف الدنماركي: "ضربني أول مرة عند إحدى الكرات العرضية، قلت له إنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، كنت غاضبا منه، ثم فعل ذلك مرة أخرى وهو بالنسبة لي تصرف غبي حقا، لذا فهي بطاقة حمراء مستحقة".

كما كشف يواكيم أندرسن أنه تلقى تهديدات بالقتل له ولأسرته، على خلفية طرد مهاجم ليفربول.

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وسيغيب نونيز عن مباريات "ليفربول" الثلاث المقبلة أمام كل من مانشستر يونايتد، وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

وكان داروين نونيز (23 عاما) قد انتقل إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من بنفيكا البرتغالي، وكانت مباراة الأمس هي أول ظهور له على ملعب "أنفيلد" وأمام جماهير "الريدز".

المصدر: وكالات 

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