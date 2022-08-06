محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديد مع ليفربول

سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديد خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه فولهام (2-2) التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح هدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كرافين كوتاج - Craven Cottage" بالعاصمة لندن، لينقذه من الهزيمة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن هز شباك فولهام ليضمه إلى قائمة ضحاياه التي تشمل كلا من واتفورد ووست هام يونايتد ونوروتش سيتي (مرتين) وليدز يونايتد.

وهذا الهدف هو الثامن لمحمد صلاح في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل أرقام الثلاثي الإنجليزي آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني كأكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الأولى من المسابقة.

كما أصبح النجم المصري ثالث أكبر هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 119 هدفا، متجاوزا رقم الأسطورة مايكل أوين برصيد 118 هدفا، وقلص "الفرعون" المصري الفارق إلى هدف واحد بينه وبين الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب المركز الثاني، وتفصله 9 أهداف فقط عن متصدر قائمة الهدافين روبي فاولر.

كما أصبح صلاح ثالث أكبر هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 119 هدفا متجاوزا رقم الأسطورة مايكل أوين برصيد 118 هدفا، وبات "الفرعون" المصري على بعد هدف واحد فقط من الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب المركز الثاني، و9 أهداف فقط من روبي فاولر متصدر قائمة الهدافين.

المصدر: وكالات