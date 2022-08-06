شاهد.. محمد صلاح ينقذ ليفربول من الهزيمة في المباراة الافتتاحية للدوري برقم مميز

أنقذ النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من الخسارة أمام مضيفه فولهام (2-2) اليوم السبت، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريق فولهام، العائد إلى "البريمير ليغ"، في المقدمة عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

ورد الأوروغوياني داروين نونيز، المهاجم الجديد لفريق ليفربول بهدف التعادل "للريدز" بحلول الدقيقة 64 بعد تمريرة من زميله محمد صلاح.

وعاد ميتروفيتش ووضع فولهام في المقدمة مرة ثانية بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

ومن ثم اقتنص محمد صلاح هدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كرافين كوتاج - Craven Cottage" بالعاصمة لندن.

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ورفع محمد صلاح رصيده إلى 119 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح ثالث أكبر هدافي ليفربول في "البريمير ليغ" متجاوزا رقم الأسطورة مايكل أوين برصيد 118 هدفا، وقلص "الفرعون" المصري الفارق إلى هدف واحد بينه وبين الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب المركز الثاني، وتفصله 9 أهداف فقط عن متصدر قائمة الهدافين روبي فاولر.

المصدر: وكالات