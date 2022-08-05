أرسنال يقص شريط "البريمير ليغ" بفوز مقنع على كريستال بالاس

بدأت عجلة الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالدوران مساء يوم الجمعة، بفوز مستحق لفريق أرسنال على مضيفه كريستال بالاس (2-0) في المباراة الافتتاحية "البريمير ليغ".

وافتتح المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي التسجيل لأرسنال عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، ليصبح صاحب الهدف الأول في الموسم الجديد للدوري (2022-2023) ولفريقه "الكانرز".

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقية" سجله المدافع الإنجليزي مارك جويهي خطأ في مرمى فريقه، بحلول في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سيلهرست بارك - Selhurst Park" بالعاصمة لندن.

وأصبح المدافع مارك جويهي بدوره صاحب أول هدف في مرماه في الموسم الجديد "للبريمير ليغ".

المصدر: RT