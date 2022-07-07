قريبا زيدان بـ"لوك" جديد!

أفادت صحيفة تركية بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان البالغ من العمر 50 عاما، قام بزيارة سرية إلى تركيا وأقام في فندق في إسطنبول بهدف إجراء تغيير جذري في هيئته.

ومن المتوقع أن يرى مشجعو كرة القدم "زين الدين زيدان" قريبا بمظهر مختلف عما اعتادوا عليه، بعد أن أوردت الأنباء أن مدرب ريال مدريد السابق وبطل فرنسا قدم إلى العاصمة التركية لإجراء عملية زراعة شعر.

وتحتل تركيا مكانة مرموقة عالميا بالسياحة الصحية، وعلى رأسها علاج وزراعة الشعر التي ازدهرت على مدار العقد الماضي ولا زالت تجذب مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم كل عام حيث تدر الصناعة مليار دولار سنويا.

We are not surprised: Zidane Hair Transplant in Istanbul https://t.co/EXKU8UIdNK#Zidane — Estenbul Health (@estenbulhealth) July 6, 2022

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وذكر التقرير أنه في محاولة لضمان بقاء رحلته سرية، تم إجراء جميع الحجوزات الخاصة بالفائز بكأس العالم 1998 باسم مديره.

ويعرف اللاعب ذو الأصول الجزائرية باسم "زيزو" وينظر إليه غالبا على أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكان زيدان يمتلك شعرا كثيفا عندما بدأ اللعب ولكنه أصيب بالصلع في العشرينات من عمره.

وقاد الفرنسي الذي فاز بكأس العالم وبطولة أوروبا كلاعب، العملاق الإسباني ريال مدريد للفوز بلقبين في الدوري الإسباني و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس العالم للأندية في فترتين كمدرب منذ 2016، قبل أن يتنحى في مايو عام 2021.

المصدر: dailysabah