كم سيجني ريال مدريد من مباراة كأس السوبر الأوروبي؟

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن حجم الإيرادات التي ستدخل خزائن ريال مدريد من مباراة كأس السوبر الأوروبي، والتي سيخوضها ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسيتواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ضد فرانفكورت المتوج بلقب اليوروبا ليغ في 10 من شهر أغسطس القادم، في مباراة واحدة ستحدد الفائز بلقب كأس السوبر الأوروبي أول ألقاب الموسم الجديد.

💰 El Madrid podría embolsarse 4,5 millones de euros por la Supercopa de Europa



✍️ @RamonFuentes74https://t.co/vh5HvNHW0H — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 6, 2022

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الجوائز المالية لهذه المباراة تبلغ 3,5 مليون يورو لكل فريق، بينما سيحصل الفائز باللقب على مليون يورو إضافية، مما يعني حصول الفائز علم مبلغ إجمالي 4.5 مليون.

وأضاف التقرير أن مجموع الجوائز المالية التي سيجنيها ريال مدريد من بطولة دوري الأبطال التي توج بلقبها 132 مليون يورو، وفي حال فوزه بلقب كأس السوبر، سيرتفع هذا الرقم إلى 136.5 مليون.

ومما لا شك فيه أن هذا الدخل الكبير يجعل ريال مدريد ضمن أكثر الأندية استقرارا في العالم بالوقت الراهن على الصعيد المالي، لاسيما وأن الفريق لم ينفق بشكل كبير في سوق الانتقالات خلال السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: "وكالات"