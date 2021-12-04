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كأس العرب.. تعرف على ترتيب المنتخبات بعد نهاية الجولة الثانية والمتأهلين إلى ربع النهائي

الرياضة

كأس العرب.. تعرف على ترتيب المنتخبات بعد نهاية الجولة الثانية والمتأهلين إلى ربع النهائي
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أسدل الستار يوم السبت عن الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة لقدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر المقبل.

وأقيمت أربع مباريات في اليوم الثاني والأخير من منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات، وأسفرت عن تأهل 3 منتخبات إلى الدور ربع النهائي هي مصر والجزائر عن المجموعة الرابعة، والمغرب عن المجموعة الثالثة، لتنضم للمنتخب القطري (المجموعة الأولى) الذي حجز أول تذاكر دور الثمانية أمس الجمعة، وتبقى 4 مقاعد شاغرة ستتحدد في الجولة الثالثة.

في المجموعة الثالثة:

تغلب المغرب على الأردن بنتيجة 4-0

تعادل المنتخبان السعودي والفلسطيني بنتيجة 1-1

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 6 نقاط (تأهل)

2- الأردن برصيد 3 نقاط

3- السعودية برصيد نقطة واحدة

4- فلسطين برصيد نقطة واحدة

وسيكون الصراع ثلاثيا بين الأردن والسعودية وفلسطين على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة والأخيرة.

في المجموعة الرابعة:

فازت مصر على السودان بنتيجة 5-0

تغلبت الجزائر على لبنان بنتيجة 2-0

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- مصر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- الجزائر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

3- لبنان بدون رصيد

4- السودان بدون رصيد

وستمثل الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، صراعا على صدارة المجموعة بين المنتخبين المصري والجزائري من جهة، وفرصة أخيرة لحفظ ماء الوجه بين المنتخبين اللبناني والسوداني من جهة ثانية.

وأقيمت أمس الجمعة أول أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

- في المجموعة الأولى:

تعادل المنتخبان العراقي والبحريني من دون أهداف.

قطر فازت على سلطنة عمان بنتيجة 2-1 وحجزت أول تذاكر دور الثمانية.

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:

1- قطر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- العراق برصيد نقطتين

3- سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة

4- البحرين برصيد نقطة واحدة

- في المجموعة الثانية:

فازت الإمارات على موريتانيا بهدف دون مقابل.

تغلبت سوريا على تونس بهدفين نظيفين.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية:

1- الإمارات برصيد 6 نقاط

2- تونس برصيد 3 نقاط

3- سوريا برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون نقاط.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

المصدر: RT

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