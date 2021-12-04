الجزائر تتجاوز لبنان بثنائية في كأس العرب (فيديو)

تغلب المنتخب الجزائري على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

وسجل ثنائية "محاربي الصحراء" ياسين براهيمي من ركلة جزاء والطيب المزياني في الدقيقتين 69 و90+3 على الترتيب.

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من كل منهما، حيث تعرض الجزائري حسام الدين مرزيق للبطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ78، وبعد 5 دقائق لحق به اللبناني قاسم الزين إلى خارج المستطيل الأخضر لنيله الإنذار الثاني أيضا.

- بطولة كأس العرب - الجولة 2.

- لبنان 0 ✘ 2 الجزائر |

- تعليق علي محمد علي🎙️.

- أهداف اللقاء🔥⚽️🎥.#الجزائر_لبنانpic.twitter.com/wlzFt13XwA — هيثم💙| (@hythm815610011) December 4, 2021

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وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الجزائري رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 6 نقاط واقترب كثيرا من التأهل إلى دور الثمانية بانتظار نتيجة مباراة المنتخبين المصري والسوداني المقررة في وقت لاحق اليوم.

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- الجزائر برصيد 6 نقاط

2- مصر برصيد 3 نقاط

3- لبنان بدون نقاط

4- السودان بدون نقاط

المصدر: RT