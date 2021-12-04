الجزائر تتجاوز لبنان بثنائية في كأس العرب (فيديو)
تغلب المنتخب الجزائري على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".
وسجل ثنائية "محاربي الصحراء" ياسين براهيمي من ركلة جزاء والطيب المزياني في الدقيقتين 69 و90+3 على الترتيب.
فيديو | #الجزائر تتقدم 1 - 0 #لبنان عبر براهيمي د69 .. #مونديال_العربpic.twitter.com/LkbVmINhux— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021
فديو | #الجزائر تتقدم 2 - 0 #لبنان عبر مزياني د90+2 .. #مونديال_العربpic.twitter.com/q7PE5HcAHw— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021
وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من كل منهما، حيث تعرض الجزائري حسام الدين مرزيق للبطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ78، وبعد 5 دقائق لحق به اللبناني قاسم الزين إلى خارج المستطيل الأخضر لنيله الإنذار الثاني أيضا.
- بطولة كأس العرب - الجولة 2.— هيثم💙| (@hythm815610011) December 4, 2021
- لبنان 0 ✘ 2 الجزائر |
- تعليق علي محمد علي🎙️.
- أهداف اللقاء🔥⚽️🎥.#الجزائر_لبنانpic.twitter.com/wlzFt13XwA
وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الجزائري رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 6 نقاط واقترب كثيرا من التأهل إلى دور الثمانية بانتظار نتيجة مباراة المنتخبين المصري والسوداني المقررة في وقت لاحق اليوم.
الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الرابعة:
1- الجزائر برصيد 6 نقاط
2- مصر برصيد 3 نقاط
3- لبنان بدون نقاط
4- السودان بدون نقاط
المصدر: RT
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