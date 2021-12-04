كأس العرب.. المغرب يقسو على "النشامى" برباعية (فيديو)

تفوق المنتخب المغربي على نظيره الأردني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وشهدت المباراة سيطرة شبه كاملة من المنتخب المغربي على مجرياتها، مقابل أداء متواضع من الجانب الأردني.

وتقدم المنتخب المغربي مبكرا عن طريق يحيى جبران لاعب الوداد في الدقيقة الرابعة.

وعند الدقيقة 24 تمكن بدر بانون من إحراز الهدف الثاني للمنتخب المغربي.

هدف المغرب الثاني عن طريق بدر بانونpic.twitter.com/InV1ZfdsNq — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) December 4, 2021

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة، تمكن محمد الشيبي من إحراز الهدف الثالث.

#كاس_العرب_FIFA



منتخب المغرب راح يلعب النهائي مع قطر او الجزائر وراح اذكركم .. هدف على الطريقة السينمائية .!



المغرب 3- الاردن صفر pic.twitter.com/7bDhCWTTSo — حمود فلاح الشمري (@homood21) December 4, 2021

بالشوط الثاني استمرار استحواذ المنتخب المغربي على الكرة، قبل أن يحصل البديل محمد فوزير على ركلة جزاء، سددها سفيان رحيمي بنجاح في الشباك معلنا عن الهدف الرابع في الدقيقة 85.

فيديو | المغرب يتقدم 4 - 0 الأردن عبر سفيان رحيمي في د88... #مونديال_العربpic.twitter.com/DivIjXUI0h — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب فرق المجموعة الثالثة واقترب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي بانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين المنتخبين السعودي والفلسطيني والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 6 نقاط

2- الأردن برصيد 3 نقاط

3- السعودية بدون نقاط

4- فلسطين بدون نقاط

المصدر:RT