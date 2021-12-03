كأس العرب.. قطر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد فوزها المثير على سلطنة عمان في الوقت القاتل
تأهل المنتخب القطري إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه الثمين اليوم الجمعة على نظيره العماني بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وتقدم "العنابي" بهدف في الدقيقة الـ32 عن كريق أكرم عفيف من ركلة جزاء، وعادل للمنتخب العماني خالد الهاجري في الدقيقة الـ74.
#كاس_العرب :— Th (@HD24p) December 3, 2021
#عمان 1 × 2 #قطر | اهداف اللقاء 🔥⚽️🎥
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وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سجل المنتخب القطري هدفه الثاني عن طريق المدافع العماني، فهمي سعيد، بالخطأ في شباك فريقه، بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد "VAR".
هدف قطر باخر دقيقه بعد الرجوع الي تقنية الفار 🤯🤯🔥🔥#قطر_عمان#عمان_قطر#كأس_العرب_2021pic.twitter.com/rRNqAEilfu— Ⱥհʍҽժ ☪ (@__AHS4) December 3, 2021
وبهذا الفوز، اقتنص المنتخب القطري نقاط المباراة الثلاث وحجز أول تذاكر دور الثمانية بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.
فيديو | شاهد هدف الفوز لمنتخبنا الوطني على نظيره العماني في اللحظات الأخيرة من المباراة .. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/sLT0IMZRgW— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021
في المقابل، توقف رصيد المنتخب العماني عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى تعادل المنتخبان العراقي والبحريني من دون أهداف في وقت سابق اليوم.
وسيكون الصراع ثلاثيا بين العراق وسلطنة عمان والبحرين على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى في الجولة الثالثة والأخيرة.
ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:
1- قطر برصيد 6 نقاط
2- العراق برصيد نقطتين
3- سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة
4- البحرين برصيد نقطة واحدة
المصدر: RT
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