شاهد حالة تحكيمية جدلية في كأس العرب.. وصراع بين تقنيتي الـ"VAR" و"عين الصقر" ينتهي بتأهل قطر
أثارت حالة تحكيمية خلال مباراة المنتخبين القطري والعماني ضمن كأس العرب بكرة القدم كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اختلفت بشأنها تقنيتا الـ"VAR" و"عين الصقر".
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأثناء هجمة للمنتخب القطري ارتطمت الكرة في الجزء السفلي من عارضة المنتخب العماني وتابعت سقوطها باتجاه تجاوز خط المرمى قبل أن ترتد بعد ارتطامها بالأرض ويلتقطها حارس عمان.
وأشار حكم المباراة لمتابعة اللعب كون تقنية خط المرمى "عين الصقر" الموجودة على ساعته لم تشر لتجاوز الكرة بكامل محيطها خط المرمى.
وبالفعل تم مواصلة اللعب قبل أن تتدخل تقنية الفيديو المساعد "VAR" وتؤكد أن الكرة تجاوزت بكامل محيطها خط المرمى، وتجاوب حكم اللقاء مع قرار حكم تقنية الفيديو المساعد واحتسب هدفا للمنتخب القطري الذي أنهى اللقاء فائزا بنتيجة 2-1 بفضل الهدف "الجدلي" الذي أهله مبكرا إلى دور الثمانية من البطولة التي يستضيفها على أرضه لغاية 18 ديسمبر المقبل.
هدف قطر باخر دقيقه بعد الرجوع الي تقنية الفار 🤯🤯🔥🔥#قطر_عمان#عمان_قطر#كأس_العرب_2021pic.twitter.com/rRNqAEilfu— Ⱥհʍҽժ ☪ (@__AHS4) December 3, 2021
مع إني ما أفهم كثير في الكورة— 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) December 3, 2021
بس أظن أنه مش جول 😒 ⚽️
إيش رايكم؟#عمان_قطر#كأس_العربpic.twitter.com/Exbuktzpfq
فيديو | شاهد الصورة ثلاثية الأبعاد التي تؤكد صحة الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى عمان .. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/7k3ZejB9Vk— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021
فضيحة تحكيميه⁉️ و قناة الكاس⁉️ #عمان_قطرpic.twitter.com/osx2lqBKfM— MAK (@__m8y8) December 3, 2021
ونشرت قناة الكأس القطرية فيديو يثبت صحة الهدف عن طريق صور ثلاثية الأبعاد، ولكن الصور ذاتها تمت مهاجمتها على مواقع التواصل الاجتماعي كون خط المرمى في الصور أصغر من عرض القائم المجاور.
المصدر: RT
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