 
مباشر

شاهد حالة تحكيمية جدلية في كأس العرب.. وصراع بين تقنيتي الـ"VAR" و"عين الصقر" ينتهي بتأهل قطر

الرياضة

شاهد حالة تحكيمية جدلية في كأس العرب.. وصراع بين تقنيتي الـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvn6

أثارت حالة تحكيمية خلال مباراة المنتخبين القطري والعماني ضمن كأس العرب بكرة القدم كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اختلفت بشأنها تقنيتا الـ"VAR" و"عين الصقر".

إقرأ المزيد
كأس العرب.. قطر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد فوزها المثير على سلطنة عمان في الوقت القاتل
كأس العرب.. قطر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد فوزها المثير على سلطنة عمان في الوقت القاتل

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأثناء هجمة للمنتخب القطري ارتطمت الكرة في الجزء السفلي من عارضة المنتخب العماني وتابعت سقوطها باتجاه تجاوز خط المرمى قبل أن ترتد بعد ارتطامها بالأرض ويلتقطها حارس عمان.

وأشار حكم المباراة لمتابعة اللعب كون تقنية خط المرمى "عين الصقر" الموجودة على ساعته لم تشر لتجاوز الكرة بكامل محيطها خط المرمى.

وبالفعل تم مواصلة اللعب قبل أن تتدخل تقنية الفيديو المساعد "VAR" وتؤكد أن الكرة تجاوزت بكامل محيطها خط المرمى، وتجاوب حكم اللقاء مع قرار حكم تقنية الفيديو المساعد واحتسب هدفا للمنتخب القطري الذي أنهى اللقاء فائزا بنتيجة 2-1 بفضل الهدف "الجدلي" الذي أهله مبكرا إلى دور الثمانية من البطولة التي يستضيفها على أرضه لغاية 18 ديسمبر المقبل.

ونشرت قناة الكأس القطرية فيديو يثبت صحة الهدف عن طريق صور ثلاثية الأبعاد، ولكن الصور ذاتها تمت مهاجمتها على مواقع التواصل الاجتماعي كون خط المرمى في الصور أصغر من عرض القائم المجاور.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا