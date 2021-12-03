الإمارات تفوز على موريتانيا بهدف في الوقت القاتل بكأس العرب (فيديو)
حقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على نظيره الموريتاني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب بكرة القدم.
ويدين المنتخب الإماراتي بالفضل في الفوز للاعبه خليل إبراهيم الحمادي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.
فيديو| منتخب الامارات تقدم 1-0 على موريتانيا عن طريق خليل الحمادي في الدقيقة +92 ..#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/2eLzOrsqpz— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021
وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية وأصبح قريبا جدا من التأهل إلى الدور ثمن النهائي في انتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين المنتخبين التونسي والسوري والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.
كاس العرب 2021 : الامارات 1 - 0 موريتانيا | هدف خليل إبراهيم— كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 3, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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في المقابل، بقي رصيد المنتخب الموريتاني خاليا من النقاط في قاع ترتيب فرق المجموعة الثانية.
المصدر: RT
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