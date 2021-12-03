 
مباشر

الإمارات تفوز على موريتانيا بهدف في الوقت القاتل بكأس العرب (فيديو)

الرياضة

الإمارات تفوز على موريتانيا بهدف في الوقت القاتل بكأس العرب (فيديو)
AFP KARIM SAHIB
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvog

حقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على نظيره الموريتاني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب بكرة القدم.

ويدين المنتخب الإماراتي بالفضل في الفوز للاعبه خليل إبراهيم الحمادي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية وأصبح قريبا جدا من التأهل إلى الدور ثمن النهائي في انتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين المنتخبين التونسي والسوري والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، بقي رصيد المنتخب الموريتاني خاليا من النقاط في قاع ترتيب فرق المجموعة الثانية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا