كأس العرب.. "الأخضر" السعودي ينجو بصعوبة من كمين "الفدائي" الفلسطيني (فيديو)
حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والفلسطيني التي جمعتهما يوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".
وتقدمت فلسطين في النتيجة عن طريق محمد باسم رشيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعادلت السعودية عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.
Moments of sadness and moments of happiness.. in #Palestine#FIFA22#كاس_العرب_FIFA#فلسطين_السعوديه— mahmoud adameh (@mahmoudadameh) December 4, 2021
🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/hMSyoGe4oO
🎥 قوووووول هدف عبدالله الحمدان التعادل 👏🏻👏🏻#السعودية_فلسطين#كاس_العرب_FIFA#كأس_العربpic.twitter.com/N66MnCS5f6— 📊 Marwan (@i1mro) December 4, 2021
وبهذا التعادل، جمع كل من المنتخبين أول نقطة له في البطولة بعد خسارة "الفدائي" في مباراته الأولى أمام "أسود الأطلس" برباعية نظيفة، وخسارة "الأخضر" السعودي أمام "النشامى" بهدف دون رد في الجولة الأولى.
وبذلك يتأكد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي بعد أن حقق فوزا عريضا في وقت سابق اليوم على نظيره الأردني برباعية بيضاء رافعا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.
وسيكون الصراع ثلاثيا بين الأردن والسعودية وفلسطين على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة والأخيرة.
ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية:
1- المغرب برصيد 6 نقاط
2- الأردن برصيد 3 نقاط
3- السعودية برصيد نقطة واحدة
4- فلسطين برصيد نقطة واحدة
المصدر:RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.