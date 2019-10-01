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دوري الأبطال.. نتائج مباريات الثلاثاء "الأسود" لتوتنهام وريال مدريد

الرياضة

دوري الأبطال.. نتائج مباريات الثلاثاء
Globallookpress
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شهدت الملاعب الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إقامة 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مختلف الملاعب الأوروبية.

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وأسفرت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية لـ "التشامبيونز ليغ" عن النتائج التالية:

 

المجموعة الأولى

 

- ريال مدريد الإسباني - كلوب بروج البلجيكي (2-2)

- غلطة سراي التركي - باريس سان جيرمان الفرنسي (0-1)

 

المجموعة الثانية

 

- توتنهام الإنجليزي - بايرن ميونخ الألماني (2-7)

- تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي - أوليمبياكوس اليوناني (3-1)

 

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المجموعة الثالثة

 

- أتلانتا الإيطالي - شاختيور دونيتسك الأوكراني (1-2)

- مانشستر سيتي الإنجليزي - دينامو زغرب الكرواتي (2-0)

 

المجموعة الرابعة

 

- لوكوموتيف موسكو الروسي - أتلتيكو مدريد الإسباني (0-2)

- يوفنتوس الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني (3-0).

 

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المصدر: RT 

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