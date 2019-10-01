دوري الأبطال.. نتائج مباريات الثلاثاء "الأسود" لتوتنهام وريال مدريد
شهدت الملاعب الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إقامة 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مختلف الملاعب الأوروبية.
وأسفرت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية لـ "التشامبيونز ليغ" عن النتائج التالية:
المجموعة الأولى
- ريال مدريد الإسباني - كلوب بروج البلجيكي (2-2)
- غلطة سراي التركي - باريس سان جيرمان الفرنسي (0-1)
المجموعة الثانية
- توتنهام الإنجليزي - بايرن ميونخ الألماني (2-7)
- تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي - أوليمبياكوس اليوناني (3-1)
المجموعة الثالثة
- أتلانتا الإيطالي - شاختيور دونيتسك الأوكراني (1-2)
- مانشستر سيتي الإنجليزي - دينامو زغرب الكرواتي (2-0)
المجموعة الرابعة
- لوكوموتيف موسكو الروسي - أتلتيكو مدريد الإسباني (0-2)
- يوفنتوس الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني (3-0).
المصدر: RT