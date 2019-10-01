بالفيديو.. ريال مدريد يقع في مصيدة بروج البلجيكي على ملعب "سانتياغو برنابيو"

نجا ريال مدريد من الهزيمة، في معقله، أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح المهاجم النيجيري، إمانويل دينيس بونافونتور، التسجيل للفريق البلجيكي بهدف مبكر، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية، واحتسبه حكم اللقاء بعد اللجوء إلى تقنية الإعادة "VAR".

وعاد اللاعب نفسه، في الدقيقة 40، وأضاف الهدف الثاني للضيوف، بعد أن قطع كرة من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب فريق ريال مدريد.

وقلص قائد الفريق الملكي وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس، الفارق بهدف سجله، في الدقيقة 55، بتسديدة رأسية، وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل ومن ثم احتسبه بعد اللجوء إلى الـ "VAR".

وأدرك البرازيلي كاسيميرو التعادل للميرينغي، قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

إقرأ المزيد

واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة بالنسبة له كونه لعب على أرضه وبين جماهيره وأمام فريق متواضع، كما أنها المباراة الأولى له في الموسم الجديد، إذ استهل مشواره في "التشامبيونز ليغ" بهزيمة ساحقة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أسبوعين.

وبقي ريال مدريد في قاع المجموعة الأولى، بينما حصد كلوب بروج نقطته الثانية، وتقدم إلى المركز الثاني متجاوزا بفارق نقطة فريق غلطة سراي التركي، الذي تعادل معه في الجولة الأولى من دون أهداف.

بينما يتصدر باريس سان جيرمان قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه غلطة سراي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT