ريال مدريد يتطلع لرد اعتباره على حساب بروج البلجيكي.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عامة وريال مدريد خاصة، اليوم في الساعة (16:55) بتوقيت غرينيتش، صوب ملعب "سانتياغو برنابيو" الذي يحتضن مباراة الملكي وضيفه كلوب بروج البلجيكي.

ويسعى ريال مدريد إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام مضيفه باريس سان جيرمان، قبل أسبوعين، في مستهل مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الإسباني، مباراته الثانية في دور المجموعات للبطولة، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه البلجيكي:

وفي المقابل، اختار المدير الفني لفريق كلوب بروج البلجيكي، فيليب كليمنت، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الملكي:

المصدر: "@realmadriden@ClubBrugge"