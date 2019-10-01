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الأرجنتيني إيكاردي يقود "أمراء" باريس للفوز على غلطة سراي التركي (فيديو)

الرياضة

الأرجنتيني إيكاردي يقود
Globallookpress
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قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الفوز على مضيفه غلطة سراي التركي (1-0)، اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ماورو إيكاردي هدف الفوز الوحيد "لأمراء" باريس، في الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي أقيم في مدينة اسطنبول.

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وعزز باريس سان جيرمان، بعد تحقيقه انتصاره الثاني على التوالي، صدارته للمجموعة الأولى (A)، برصيد ست نقاط، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن وصيفه فريق كلوب بروج البلجيكي، الذي فجر مفاجأة كبيرة بتعادله مع ريال مدريد (2-2) في عقر داره، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد غلطة سراي، عند المركز الثالث، في جدول الترتيب، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد.

المصدر: RT 

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