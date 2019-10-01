العملاق "البافاري" يسحق توتنهام على أرضه

مني فريق توتنهام الإنجليزي بهزيمة ساحقة، في عقر داره، أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني (2-7)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وتناوب على تسجيل سباعية الفريق الألماني كل من، المدافع جوشوا كيميج (د. 15)، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (د. 45 و87)، والمهاجم سيرج جنابري (د. 53 و55 و83 و88).

بينما سجل ثنائية الفريق الإنجليزي كل من المهاجمين، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وهاري كين، في الدقيقتين (12، و61 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وحقق بايرن ميونيخ بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية (B) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما مني توتنهام هوتسبير بالهزيمة الأولى، بعد تعادله أمام مضيفه أوليمبياكوس اليوناني (2-2) في الجولة الأولى، وتراجع إلى المركز الرابع الأخير.

المصدر: RT