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يوفنتوس يحقق باكورة انتصاراته ورونالدو يحرز أول أهدافه

الرياضة

يوفنتوس يحقق باكورة انتصاراته ورونالدو يحرز أول أهدافه
Globallookpress
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حقق يوفنتوس الإيطالي باكورة انتصاراته في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه باير ليفركوزن الألماني (3-0)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للبطولة.

وأحرز ثلاثية الفريق الإيطالي كل من المهاجمين، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وفيديريكو بيرنارديسكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقائق (17، 62، 88) على الترتيب.

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ورفع يوفنتوس رصيده، بعد انتصاره الأول في الموسم، إلى أربع نقاط، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة (D)، بفارق الأهداف أمام وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي تغلب بدوره بهدفين نظيفين على مضيفه لوكوموتيف موسكو، صاحب المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط.

بينما مني باير ليفركوزن بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع الترتيب من دون رصيد.

المصدر: RT 

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