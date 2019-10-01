خليفة رونالد يقود "الروخي بلانكوس" للفوز على لوكوموتيف موسكو (فيديو)

خرج أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من ملعب ضيفه لوكوموتيف موسكو (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الإسباني "الروخي بلانكوس" بالفضل الأكبر في انتصاره لنجمه البرتغالي الجديد، جواو فيليكس، الذي سجل الهدف الأول له، في الدقيقة 48.

ومن ثم سجل زميله الغاني، توماس تييي بارتي، هدف الأمان الثاني للضيوف، عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لوكوموتيف" في العاصمة موسكو.

إقرأ المزيد

وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول، بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه يوفنتوس (2-2) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد، ورفع بالتالي رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الثاني في قائمة المجموعة الرابعة (D)، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس.

بينما تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند ثلاث نقاط، حصدها عقب فوزه على مضيفه باير ليفركوزن الألماني (2-1) في الجولة الأولى "للتشامبيونز ليغ".

المصدر: RT