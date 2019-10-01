 
مباشر

خليفة رونالد يقود "الروخي بلانكوس" للفوز على لوكوموتيف موسكو (فيديو)

الرياضة

خليفة رونالد يقود
AFP Yuri KADOBNOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh6r

خرج أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من ملعب ضيفه لوكوموتيف موسكو (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الإسباني "الروخي بلانكوس" بالفضل الأكبر في انتصاره لنجمه البرتغالي الجديد، جواو فيليكس، الذي سجل الهدف الأول له، في الدقيقة 48.

ومن ثم سجل زميله الغاني، توماس تييي بارتي، هدف الأمان الثاني للضيوف، عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لوكوموتيف" في العاصمة موسكو.

إقرأ المزيد
يوفنتوس يحقق باكورة انتصاراته ورونالدو يحرز أول أهدافه
يوفنتوس يحقق باكورة انتصاراته ورونالدو يحرز أول أهدافه

وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول، بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه يوفنتوس (2-2) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد، ورفع بالتالي رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الثاني في قائمة المجموعة الرابعة (D)، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس.

بينما تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند ثلاث نقاط، حصدها عقب فوزه على مضيفه باير ليفركوزن الألماني (2-1) في الجولة الأولى "للتشامبيونز ليغ".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في يومها الوطني.. الصين تستعرض أسلحتها الجديدة