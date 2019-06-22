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هجوم عنيف على محمد هنيدي والسبب محمد أبو تريكة

الرياضة

هجوم عنيف على محمد هنيدي والسبب محمد أبو تريكة
Reuters
أبو تريكة - صورة أرشيفية
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هاجم عدد من المغردين الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، بعد حذفه لتغريدة عبر حسابه في "تويتر"، يدعم فيها لاعب كرة القدم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة.

وحذف هنيدي تغريدته التي كتب فيها: "يا تريكة" بالإضافة إلى رموز أشكال القلوب، والتي تزامنت مع هتاف الجماهير “يا يا يا تريكة” عند الدقيقة 22 في المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر ببطولة أفريقيا، التي تستضيفها مصر هذه الأيام.

وكتب مغرّد أوضح أنه يفخر باسم أبو تريكة: "مش هعمل زي محمد هنيدي وأحذف التويتة لأن اسم أبوتريكة فخر ليا".

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المصدر: تويتر

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