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كأس أمم إفريقيا.. مدرجات إستاد القاهرة تهتف لأبو تريكة في الدقيقة 22

الرياضة

كأس أمم إفريقيا.. مدرجات إستاد القاهرة تهتف لأبو تريكة في الدقيقة 22
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هتفت جماهير إستاد القاهرة باسم محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق في مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي بالمباراة التي جمعت بينهما بافتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

واختارت الجماهير الهتاف عند الدقيقة الـ22 من الشوط الأول للمباراة، دلالة على الرقم الذي كان يرتديه محمد أبو تريكة أثناء تواجده في صفوف فريق الأهلي المصري.

وسبق ذلك إطلاق محبي أبو تريكة لهاشتاغ على "تويتر" (اهتف لتريكة في الدقيقة 22).

وحرص أبو تريكة بدوره على توجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، بعد الهتافات له وقال خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورت": "أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة".

وتابع: "لا أحتاج إلى هتافات، ولولا الشعب المصري، ما كان اسم أبو تريكة قد صنع".

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وسبق لمحمد أبو تريكة التتويج بكأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر مرتين 2006 و2008 مع الجيل الذهبي للفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر يلعب في كأس أمم إفريقيا 2019 ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وفاز أمس الجمعة على زيمبابوي بهدف دون رد في مواجهة افتتاح البطولة.

المصدر: وكالات

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