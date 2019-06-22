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صامويل إيتو ينتقد صلاح ويحذر منتخب الفراعنة بعد مباراة زيمبابوي

الرياضة

صامويل إيتو ينتقد صلاح ويحذر منتخب الفراعنة بعد مباراة زيمبابوي
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أكد الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة الإسباني السابق، أنه في حال استمرار أداء المنتخب المصري على هذا المستوى، سيتسبب له في المعاناة خلال المباريات المقبلة.

وقال إيتو لقناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "منتخب مصر عانى على مستوى الهجوم، ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد، لأنه كان بعيدا عن المهاجمين".

وتابع لاعب الكاميرون السابق: "لم يظهر منتخب مصر بالشكل الجماعي، والجميع كان يمرر الكرة إلى محمد صلاح، كما لم يظهر مروان محسن بالمستوى المطلوب، لأنه لم يحصل على الدعم الكافي".

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وشدد نجم برشلونة السابق على أن اللعب الجماعي غاب عن منتخب مصر اليوم، حيث كان التركيز على محمد صلاح طوال المباراة، وعلى الفراعنة تطوير الأداء قبل المواجهة القادمة يوم الأربعاء أمام الكونغو.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وبهذا تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، قبل مواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية.

المصدر: وكالات

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