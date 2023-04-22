عرض سماوي فريد.. الزهرة والهلال يرقصان مع "الشقيقات السبع" خلال ذروة "وابل نيزكي"

يستعد عشاق الفلك لعرض سماوي مذهل مساء السبت 22 أبريل، يظهر القمر والزهرة كما لو أنهما على وشك الاصطدام.

وسيكون القمر وكوكب الزهرة ألمع جسمين في سماء الليل وسط ذروة زخات لشهب القيثاريات، إلى جانب العنقود النجمي المذهل في الخلفية، "الشقيقات السبع".

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وسيظهر كوكب الزهرة 6 درجات أعلى وإلى يسار الهلال الصاعد بحلول مساء يوم السبت، مع "مسييه 45" أو "الثريا" (Pleiades) وهو عنقود من سبع نجوم مرئية لامعة (إلى جانب العديد من النجوم الخافتة) معروف باسم "الشقيقات السبع" والتي ستكون ظاهرة أسفل الهلال، وفقا لوكالة ناسا.

وستكون السماء مزينة "بالكرات النارية" الناتجة عن زخات شهب القيثاريات (Lyrid)، والتي ستبلغ ذروتها مساء السبت إلى غاية الساعات الأولى من صباح الأحد.

ومن الأفضل مشاهدة زخات الشهب في مكان مظلم وواضح. وإذا سمحت الأحوال الجوية، يمكن رؤية ما يصل إلى 18 رشقة نيزكية في الساعة خلال ذروة هذا الحدث الفلكي، وفقا لجمعية النيازك الأمريكية.

ولأسابيع، كان القمر والزهرة يتقدمان ببطء نحو النقطة التي يظهران فيها قريبين احدهما من الآخر في سماء الأرض، وهي ظاهرة تعرف باسم الاقتران (conjunction). وهذه الظاهرة، التي تحدث مرة كل بضعة أشهر بين القمر والكواكب الأخرى في النظام الشمسي، هي "خدعة بصرية" من منظورنا الثنائي الأبعاد للسماء ليلا، حيث أن القمر والزهرة، في الواقع، تفصل بينهما ملايين الأميال، والثريا أبعد بكثير عنا، حيث تقع على مسافة 444 سنة ضوئية من الأرض.

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ولن تحتاج إلى تلسكوب أو منظار لرؤية أي من هذه العروض السماوية، على الرغم من أن معدات المشاهدة ستمنحك تفاصيل أكثر بكثير من العين المجردة.

ومع أو من دون مناظير، سيتطلب رصد الاقتران النظر إلى الأسفل على طول الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة لرؤية الهلال و"الشقيقات السبع" المتلألئة المتدلية أسفل كوكب الزهرة اللامع.

وعلى الطرف المظلم للهلال، يجب أن ترى أيضا بريقا انعكس من الأرض على القمر ويُعرف باسم شروق الأرض.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة العرض السماوي من موقعك، فيمكنك مشاهدة البث المباشر للاقتران، من مشروع التلسكوب الافتراضي. وسيبدأ البث في الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت 22 أبريل.

المصدر: لايف ساينس