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كسوف الشمس الهجين النادر... ظل القمر يكتسح الأرض في لقطات من الفضاء

العلوم والتكنولوجيا

كسوف الشمس الهجين النادر... ظل القمر يكتسح الأرض في لقطات من الفضاء
Gettyimages.ru Phillip Jones/Stocktrek Images
صورة تعبيرية
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كشف مقطع فيديو جديد عن ظل القمر وهو يزحف عبر الأرض خلال حدث فريد هو كسوف الشمس يوم الأربعاء 19 أبريل.

وقد رصد القمر الصناعي الياباني هيماواري الكسوف الشمسي الهجين النادر من مدار ثابت بالنسبة للأرض، على ارتفاع نحو 36 ألف كم، أعلى بنحو 10 مرات من محطة الفضاء الدولية.

وقام عالم المناخ سيمون براود، المنتسب إلى المركز الوطني البريطاني لرصد الأرض، بمعالجة البيانات ومشاركتها على "تويتر"، وكتب: "يمكنك رؤية ظل القمر يتقارب من اليسار إلى اليمين".

ويحدث الكسوف الشمسي عندما يحجب القمر جزءا من قرص الشمس من منظور الأرض.

ويشمل الكسوف الشمسي الهجين مزيجا من جميع أنواع الكسوف الثلاثة على طول المسار بأكمله: الكسوف الجزئي والكلي والحلقي، المعروف بـ "حلقة النار". ومع ذلك، لا يمكن للمراقبين من الأرض رؤية سوى نوع واحد من أنواع الكسوف.

وكان كسوف الشمس، الذي حدث يوم الأربعاء والخميس، مرئيا في نطاق ضيق في نصف الكرة الجنوبي، ومعظمها في أماكن نائية في البحر.

وشوهد كسوف كلي للشمس من شبه جزيرة إكسماوث في غرب أستراليا وتيمور ليشتي وغرب بابوا.

المصدر: سبيس

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